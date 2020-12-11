Malazgirt'te balık bereketi
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Malazgirt'te balık bereketi

11.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:49
Malazgirt'te balık bereketi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Murat Nehri'nde yakalanan ve batı illerinden getirilen deniz ürünlerine vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Murat Nehri'nde yakalanan ve batı illerinden getirilen deniz ürünlerine vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Havaların soğuması ile birlikte Malazgirt'in cadde ve sokaklarında balık bereketi yaşanmaya başladı. Murat Nehri'nden tuttukları balıkları Malazgirt'te satan balıkçılar, vatandaşların en fazla Murat balığına rağbet ettiklerini söylediler. Deniz ürünlerinin fiyatının Murat balığına oranla pahalı olduğunu söyleyen balıkçılar, bu yıl özellikle Murat balığının bol olmasından dolayı fiyatların da düştüğünü belirttiler.

Murat Nehri'nde tutulan balıkların yanı sıra batı illerinden getirttiği balıkları satan Ramazan Yıldırım isimli balıkçı, "Murat Nehri'nde bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Malazgirt'in birçok yerinde balıkçı var. Balıkçılar hem deniz ürünlerini hem de Murat balığını satıyorlar. Şu anda Murat Nehri'nden çıkartılan balıkların kilosu 5 ile 10 lira arasında satılıyor. Batı illerinden getirtilen deniz ürünleri ise Murat balığına oranla pahalı. Deniz ürünlerinden ise hamsi, istavrit ve palamut satılıyor. Vatandaşın alım gücü düşük olduğu için ağırlıkta Murat balığı alıyorlar" dedi.

Her balıkçının günlük ortalama 100 kilogram balık sattığını söyleyen balıkçı Abdurahman Akgün ise bu yıl satışların geçen yıla oranla daha iyi olduğunu söyledi. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarına göre vatandaşların daha ucuz olan balığı seçtiğini vurgulayan Akgün; "Malazgirt'in birçok yerinde balık satılıyor. Diğer illerden getirilen balıklar ve Murat Nehri'nden avlanan balıklar ayrı ayrı alıcılar buluyor. Her balıkçı günlük ortalama 100 kilogram balık satıyor. Balık fiyatları kırmızı ve beyaz ete oranla ucuz olduğu için vatandaş balığı tercih ediyor. Bende tezgahımda deniz ürünlerinden en çok hamsi satıyorum" diye konuştu. - MUŞ

Malazgirt'te balık bereketi
Malazgirt'te balık bereketi
Malazgirt'te balık bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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