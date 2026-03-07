Haberler

Malazgirt'te bahar beklenirken kar yağdı, araçlar kara gömüldü

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı ilçeyi yeniden beyaza bürüdü.

Bahar havasının beklenildiği günlerde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan ve sabahın erken saatlerinde lapa lapa yağmaya devam eden kar, kısa sürede ilçe genelini beyaz örtüyle kapladı. Mart ayında havaların ısınmasını bekleyen Malazgirtliler, güne kar sürprizi ile uyandı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde ve köylerde park halinde bulunan araçlar ile traktörler kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini temizleyerek güne başlarken, çocuklar ise yağan karın tadını çıkardı. - MUŞ

