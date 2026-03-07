Haberler

Malazgirt'te bahar beklenirken kar yağdı, araçlar kara gömüldü

Malazgirt'te bahar beklenirken kar yağdı, araçlar kara gömüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı ilçeyi yeniden beyaza bürüdü.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı ilçeyi yeniden beyaza bürüdü.

Bahar havasının beklenildiği günlerde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan ve sabahın erken saatlerinde lapa lapa yağmaya devam eden kar, kısa sürede ilçe genelini beyaz örtüyle kapladı. Mart ayında havaların ısınmasını bekleyen Malazgirtliler, güne kar sürprizi ile uyandı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde ve köylerde park halinde bulunan araçlar ile traktörler kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini temizleyerek güne başlarken, çocuklar ise yağan karın tadını çıkardı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti! Yüzde 10 toleransı kalktı

Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı