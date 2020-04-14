- Malazgirt'te 4,5 yaşındaki kız çocuğu kayboldu - Malazgirt'te 4,5 yaşındaki kız çocuğu kayboldu Muş'un Malazgirt ilçesinde dün öğleden sonra evden çıkan 4,5 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.

- Malazgirt'te 4,5 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde dün öğleden sonra evden çıkan 4,5 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.

Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram ailesinin 4,5 yaşındaki kızı Menesa Bayram, dün öğleden sonra evinden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınmadığı belirtildi. Mahalleye gelen belediye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Menesa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, dün geceden beri mahallenin üst tarafındaki bölgede arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren arama çalışmalarında kayıp kız çocuğundan haber alınamadı.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, dedektör köpeğin de katıldığı aramada çocuktan hiçbir ize ulaşamadı. Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA