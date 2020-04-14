Malazgirt'te 4,5 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
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Malazgirt, Muş, 3. Sayfa

Malazgirt'te 4,5 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde dün öğleden sonra evden çıkan 4,5 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.

14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:38
Malazgirt'te 4,5 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde dün öğleden sonra evden çıkan 4,5 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.

Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram ailesinin 4,5 yaşındaki kızı Menesa Bayram'ın dün öğleden sonra evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınmadığı belirtildi. Mahalleye gelen belediye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Menesa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, mahallenin üst tarafındaki bölgede arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren arama çalışmalarında kayıp kız çocuğundan haber alınamadı.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, dedektör köpeğin de katıldığı aramada çocuktan hiçbir ize ulaşamadı. Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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