Malazgirt'te 3 Oy Farkla Gelen Seçim Zaferi

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti'nin 3 oy farkla seçimi kazanması büyük sevinç yaşattı. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan İl Başkanı Rahmettullah Yaktı, tüm Malazgirt halkına teşekkür ederek, 3 oy farkla kazandıklarını belirtti. Malazgirt'te yoğun bir seçim çalışması yürüttüklerini ifade eden Yaktı, "Malazgirtliler sandık başında gitti, gönül serbestliği ile oyunu kullandı. Seçmen AK Parti'yi tercih etti. Bir oyla da kazanırsın bin veya 10 bin oyla da kazanırsın. Biz de 3 oyla Malazgirt'ti kazandık. Malazgirt'e hem Cumhurbaşkanımızın hem hükümetimizin ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. Malazgirt'te seçim çalışmalarımız boşa gitmedi" diye konuştu. 3 oy farkla 20 yıllık HDP iktidarını yıkan Malazgirt halkına gönülden teşekkür ettiğini ifade eden AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, 1071 ruhunun yeniden canlandığını söyledi. Şimşek, "Çok şükür Malazgirt tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Defalarca bu tarihi ilçemize gelip gittik. Vatandaşlarımıza sözler verdik. Hükümetimizin bakanları geldi. Cengiz Başkanımızın hazırladığı proje kitapçığındaki tüm projeleri benimsediler. Bu projeler ve daha birçok projenin hayata geçireceği müjdesini verdiler. AK Parti genel merkezimizdeki yetkililer ve bakanlarımız, Malazgirt ilçemizi kazandığımız saatten şimdiye kadar bizleri durmadan arıyorlar ve tebrik ediyorlar. 'Her zaman yanınızdayız dileyin bizden ne diliyorsunuz' diyorlar. 'Tarihi ilçemiz için tüm projelerin arkasında varız' diyorlar. Bizlere bu kutlu zaferi kazandıran tüm Malazgirt halkına Cengiz Altın Başkanımız ve ekibine, ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA