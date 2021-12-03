Malazgirt'te "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.

Dernek başkanı Rahmi Söğüt, ziyarette yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların ziyaretlerinin çok anlamlı olduğunu belirten Söğüt, kendilerini ziyaret edenlere teşekkür etti.

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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