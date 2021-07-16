Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Barış Gülbahar, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlulları, Malazgirt Jandarma Komutanı Vekili Harun Nazlı, Emniyet Müdürü İlker Eşki, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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