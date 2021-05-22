Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

İlçe merkezinde hakim olan sakinlik Boş kalan cadde ve sokaklar MUŞ - Muş Malazgirt ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçe merkezi sessizliğe büründü.