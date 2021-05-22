Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

İlçe merkezinde hakim olan sakinlik Boş kalan cadde ve sokaklar MUŞ - Muş Malazgirt ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçe merkezi sessizliğe büründü.

İlçe merkezinde hakim olan sakinlik

Boş kalan cadde ve sokaklar MUŞ - Muş Malazgirt ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçe merkezi sessizliğe büründü.

Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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Malazgirt sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Haberler
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