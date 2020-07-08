Malazgirt Savaşı alanının tespiti için çalışma başlatıldı Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) öncülüğünde bir araya gelen birçok akademisyen, Malazgirt Savaşı alanının tespiti için çalışma başlattı.

Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) öncülüğünde bir araya gelen birçok akademisyen, Malazgirt Savaşı alanının tespiti için çalışma başlattı.

Bir çok üniversitede görev yapan bilim insanları, MŞÜ'nün ev sahipliğinde Selçuklu tarihini araştırmak için Malazgirt'e geldi.

Malazgirt Kültür Merkezinde "Malazgirt Savaşı nerede yapıldı?" sorusuna cevap bulunması amacıyla yapılan toplantıya, Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlam, köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Çevik, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanları tespit etmek için ilçeye geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir ay burada incelemelerde bulunacağız. Değerli Malazgirt halkı ile el ele verip elde ettiğimiz bilgilerle gerçek tarihimizi öğreneceğiz." dedi.

Savaşın yapıldığı alanların tespit edilmesi için uydu görüntüleri, antik kaynaklar ile farklı yöntemlerden yararlanılacak.

Kaynak: AA