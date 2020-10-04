Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri meslek sahibi yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri meslek sahibi yapıyor

04.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:55
Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri meslek sahibi yapıyor

Muş Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilere haftada bir gün teorik, diğer günlerde de iş yerlerinde çalışma imkanı sunarak meslek sahibi olmalarını sağlıyor.

Muş Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilere haftada bir gün teorik, diğer günlerde de iş yerlerinde çalışma imkanı sunarak meslek sahibi olmalarını sağlıyor.

Ortaokuldan mezun olduktan sonra sevdiği mesleği yapmak isteyen gençler, merkeze kayıt yaptırarak haftada bir gün okulda teorik eğitim alıyor, 4 gün de mesleğiyle ilgili bir iş yerinde çalışarak hem mesleği öğreniyor hem de lise diploması alıyor.

Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Dinçer İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerinde 27 alan 142 dalda eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin merkezdeki eğitimleri tamamladıktan sonra meslek lisesi diploması alabildiklerini belirten İpek, "Daha önce öğrencilere ustalık belgesi veriliyordu. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda öğrencilerimiz akşam okula gelerek belirlenen fark derslerini öğretmenleri nezaretinde tamamlayıp meslek lisesi diploması alabiliyor. Öğrencilerimiz haftanın bir günü okulda teorik eğitim görüyor. Diğer günlerde de işletmelerde çalışıyorlar. Çalıştıkları süre boyunca sigortaları devlet tarafından ödeniyor. Öğrencilerimize asgari ücretin üçte biri kadar maaşı işletmeler ödüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fahriye Evcen Bergüzar Korel Yıldırım Mayruk
Spor Samatta Arda Turan Mbaye Diagne Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ateş Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri meslek sahibi yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 13:58:16. #1.15#
title