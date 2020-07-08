Malazgirt Kaymakamı Yalçın, yağışların zarar verdiği tarım arazilerini inceledi Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, yaklaşık bir hafta önce etkili olan sağanak ve doludan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, yaklaşık bir hafta önce etkili olan sağanak ve doludan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Şiddetli sağanak ile dolu nedeniyle bazı köylerde hayvanlar telef oldu, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile Bostankaya, Karakaya ve Mollabaki köylerine giden Kaymakam Yalçın, bu köylerde yağıştan zarar gören ekili tarım arazilerini inceledi.

Yalçın, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Doludan etkilenen köylerimizdeyiz. Kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz hasar tespit komisyonu çiftçilerimizin zarar ve ziyanlarının tespitine devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla hasar tespit komisyonuyla konuyu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA