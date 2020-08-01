Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın şehit ailesini ziyaret etti Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, şehit güvenlik korucusu Zeki Büyükdağ'ın ailesini ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, şehit güvenlik korucusu Zeki Büyükdağ'ın ailesini ziyaret etti.

Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Garnizon Komutan Vekili Yavuz Gemici, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Müftü Emrah Demirtaş ve Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan ile Nurettin Köyünde şehit olan güvenlik korucusu Zeki Büyükdağ'ın evine gitti.

Şehidin eşi ve çocuklarıyla bir süre sohbet eden Yalçın ve protokol üyeleri, tüm şehitler için dua etti.

Yalçın ve beraberindekiler daha sonra polis kontrol noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kaynak: AA