Malazgirt Kaymakamı Demirer, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti
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Malazgirt Kaymakamı Demirer, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

04.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:58
Malazgirt Kaymakamı Demirer, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede yüz yüze eğitime başlanan okulları ziyaret etti, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede yüz yüze eğitime başlanan okulları ziyaret etti, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Atatürk İlkokuluna gelen Demirer, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Demirer, öğretmenlerden yapılan çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi aldı.

Demirer, eğitim ve öğretimin sürdürülebilir olmasının öğrenci ve öğretmenler açısından önemli olduğunu aktaran Demirer, "Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarak, çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar devam edecek. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve öğretmenlerle toplantı yapan Demirer, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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