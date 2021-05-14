Malazgirt Kaymakamı Demirer şehit ailelerini ziyaret etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile Adaksu köyüne giden Demirer, 2007'de şehit olan Selçuk Yabansu'nun annesi Muhteber ve ağabeyi Şerafettin Yabansu ile 1992 yılında şehit olan Er Mehmet Zeki Özsubaşı'nın ağabeyi Mümin ile babası Enver ve annesi Kemaliye Özsubaşı'yla bir araya geldi.

Şehit aileleriyle sohbet eden, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Demirer, "Şehitlerimizin ailelileri, bize şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bugün Ramazan Bayramı. Biz de bu bayram gününde şehit evladınızın yerine ellerinizden öpmeye geldik. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Demirer ve Uysal'a teşekkür eden baba Enver Özsubaşı da oğlunun 1992'de şehit olduğunu anımsatarak, "Önceki kaymakamlarımız da bizleri her zaman arayıp soruyordu. Bugün de kaymakamımız beraberindeki heyetle evimizi ziyaret ederek bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Demirer, daha sonra Uysal ile köyün mezarlığında giderek burada şehit Özsubaşı ve Yabansu'nun kabirlerini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin