Malazgirt Kaymakamı Demirer, köylülerin problemlerini dinliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt Kaymakamı Demirer, köylülerin problemlerini dinliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Malazgirt Kaymakamı Demirer, köylülerin problemlerini dinliyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki heyetle birlikte Oğuzhan köyünü ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki heyetle birlikte Oğuzhan köyünü ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Muş İl Genel Meclis Üyesi ve Muş İl Genel Meclis Dönem Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile birlikte Oğuzhan köyünü ziyaret etti. Kaymakam Demirer, ilk olarak Oğuzhan köyünde taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların sorun ve sıkıntıları tek tek not eden Kaymakam Demirer, sosyal devletimizin imkanları doğrultusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti. Daha sonra köy yollarını ve köyün tarihi mezarlığında incelemelerde bulunan Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet, daha sonra Oğuzhan köyünde İlkokul Ortaokulu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerden okulla ilgili bildi aldı.

Öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, onlarla hatıra fotoğrafı çekti. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Erbaş Hulusi Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Ferhan Şensoy
Spor Okay Yokuşlu Max Meyer Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malazgirt Kaymakamı Demirer, köylülerin problemlerini dinliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:41:38. #1.17#