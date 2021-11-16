Kaymakam Demirer'den köy ziyaretleri

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

Beraberinde İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Bülbül, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, SYDV Müdürü Yakup Bozkurt ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile ilk olarak Malazgirt ilçesinin Bitlis'in Ahlat ilçesi ile sınır köyü olan Mağalçık köyüne giden Kaymakam Demirer, Mağalçık Köyü Muhtarı Ercan Yurdakul ve vatandaşlarla taziye evi önünde bir araya geldi. görüşmeler yaptı. Muhtardan köyün sorunlarını ve vatandaşlarının dilek ve temennileri dinleyen Kaymakam Demirer, beraberinde götürdükleri kurum amirlerine vatandaşların dileklerini yerlerine getirmesi için talimatlar verdi.

Mağalçık Köyü İlköğretim Okulunu da gezerek öğretmenden çocukların eğitim durumu hakkında bilgiler alan Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet, daha sonra Sarıdavut köyüne giderek muhtar ve köy halkı ile bir araya geldi. Taziye evinde köydeki kadınların da dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Demirer, etrafında toplanan çocuklara oyuncaklar dağıtarak onlarla hatıra fotoğrafı çekti.

Kaymakam Demirer, taziye evinde vatandaşlar ile görüştükten sona köy muhtarı ve köy heyeti ile Sarıdavut köyünde yapılacak 4 derslikli okulun yerini denetledi. Öğrencilere kitap ve oyuncak hediye eden Demirer, daha sonra öğretmenden okulun ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. - MUŞ