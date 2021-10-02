Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

Kaymakam Demirer beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Nurettin köyünü ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Demirer ardından Muhtar İhsan Erkoçak ile köydeki şehit güvenlik korucusu Zeki Büyükdağ'ın eşi ve çocuklarını ziyaret etti.

Şehit ailesinin dilek ve taleplerini dinleyen Demirer, "Güzel vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin aileleri bize şehitlerimizin emanetidir. Her daim her fırsatta onların yanında olmamız lazım ve yanlarındayız." dedi.

Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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