Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor
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Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de yapılan çalışmları yerinde inceliyor.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de yapılan çalışmları yerinde inceliyor.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile ilk olarak Muratkolu köyüne giderek vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Demirer, 1994'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehit olan Piyade Er Memduh Sarıkaya'nın babası Mehmet Sarıkaya'yı evinde ziyaret etti.

Şehit ailesinin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Demirer, "Güzel vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için ne yapsak azdır." dedi.

Köy okuluna giderek öğrencilere kitap ve oyuncak hediye eden Demirer, daha sonra öğretmenlerden okulun ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından Aynalıhoca köyüne geçen Demirer, 2009'da Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Piyade Komando Yusuf Ulaş'ın ailesini ve şehidin kabrini ziyaret etti.

Demirer, Muratkolu ve Aynalıhoca köylerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, yaşanan sıkıntıları ve dile getirilen talepleri dinlediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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