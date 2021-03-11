Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 denetimine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 denetimine katıldı

11.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:04

Muş'un Malazgirt ilçesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında denetim yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında denetim yapıldı.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerinde denetim yaptı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafına hayırlı işler dileklerini iletirken, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Demirer esnaf ziyaretlerinde, esnaflara ve vatandaşlara ilçede artan korona virüs hastalarına dikkat çekerek, daha dikkatli olunmasını istedi.

Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü.

İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söyledi.

Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 denetimine katıldı
Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 denetimine katıldı
Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 denetimine katıldı
Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 denetimine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 denetimine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 19:07:40. #1.14#
title