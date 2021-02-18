Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 aşısı oldu
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Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 aşısı oldu

18.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:16
Malazgirt Kaymakamı Demirer, Kovid-19 aşısı oldu

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Kaymakam Demirer, Malazgirt 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde gelerek ilk doz aşısını oldu.

Sağlık çalışanlarına salgın dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Demirel, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın yaşadığı küresel salgın ile mücadele ediyoruz. Bu salgını bitirmenin en temel yolu aşılanmaktır. Sıramızın gelmesiyle bugün gelip aşımızı olduk. Sağlık personelimiz zaten işinin ehli. Hepsi özverili şekilde hem bu süreci yönetiyorlar hem de aşılama çalışmalarını başarıyla uyguluyorlar. Bütün vatandaşlarımıza sıraları geldiğinde aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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