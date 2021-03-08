Malazgirt Kaymakamı Demirer, kadın çalışanlar ile kursiyerlerin gününü kutladı

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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlar ve kursiyerlerin gününü kutladı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlar ve kursiyerlerin gününü kutladı.

Kaymakamlıkta görevli kadınlarla bir araya gelerek karanfil dağıtan Demirer, ardından Belediye Başkan Vekilleri Hasamettin Çakan ve Cezair Bozkurt ile Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Usta öğretici ve kursiyerlerin gününü kutlayan Demirer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti.

Kadınların, ekonomik ve sosyal yaşamın ayrılmaz parçaları ve üretimin etkin unsurları olduğunu aktaran Demirer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızın siyasette ve diğer alanlarda daha fazla temsil edilmeleri ve etkin rol üstlenmeleri övünç kaynağımızdır. Bildiğiniz üzere mevcut hükümetimiz kadınlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, kadın hakları konusunda önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Kadın erkek eşitliğinin gerçekleşmesi için gösterilen çabaları destekliyor, tüm vatandaşlarımızı bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin