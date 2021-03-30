Malazgirt Kaymakamı Demirer'in okul ziyaretleri
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'in okul ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Malazgirt Kaymakamı Demirer'in okul ziyaretleri

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile yüz yüze eğitim yapılan liselerde incelemelerde bulundu.

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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile yüz yüze eğitim yapılan liselerde incelemelerde bulundu.

Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip ile Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine giden Kaymakam Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda idarecilere uyarılarda bulundu.

Demirer, bir araya geldiği öğrencilerden, maske mesafe ve hijyen konularına uymalarını istedi.

Okul idarecileri ile öğretmenlerden yüz yüze eğitim süreci hakkında ilgili bilgi alan Demirer, salgın nedeniyle eğitim öğretimde farklı bir sürecin yaşandığını belirtti.

Demirer, "İlçede yüz yüze eğitim veren tüm okullarda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sağlığı için her türlü tedbir alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Alacağımız tedbirlerle en kısa zamanda virüsten kurtulacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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