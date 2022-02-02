Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri devam ediyor

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer köyleri ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Beraberindekilerle Mağalçık köyüne gelen Demirer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çetin geçen kış aylarında zorluklarla mücadele eden vatandaşlar, yoğun kara rağmen yolların sürekli açık tutulduğunu belirterek, Demirer'e teşekkür etti.

Vatandaşlara hizmet götürmenin temel görevleri olduğunu aktaran Demirer de sıkıntıları bizzat köylülerden dinlemenin daha doğru olduğuna inandığını kaydetti.

Çetin geçen kış aylarında vatandaşı yalnız bırakmadıklarını belirten Demirer, en ücra köydeki vatandaşa kadar giderek, evlerine misafir olduğunu ifade etti.