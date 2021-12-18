Malazgirt Kaymakamı Demirer, imamlarla istişare toplantısı yaptı

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede görev yapan imamlar ve müftülük personeli ile istişare toplantısı yaptı.

Diyanet Vakfı Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Demirer, Malazgirt Müftülüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı sürdürülebilmesi gerektiğini belirtti.

İmamların ilçedeki vatandaşlarla iletişiminin önemli olduğunu vurgulayan Demirer, "Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Müftülüğümüz tarafından verilmekte olan hizmetlerin ve faaliyetlerinin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş'ın da katıldığı toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin alınması ile tamamlandı.

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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