Malazgirt Kaymakamı Demirer Halk Kütüphanesini ziyaret etti
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Malazgirt Kaymakamı Demirer Halk Kütüphanesini ziyaret etti

12.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:24
Malazgirt Kaymakamı Demirer Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Halk Kütüphanesini ziyaret ederek ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Halk Kütüphanesini ziyaret ederek ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Kütüphanede incelemede bulunan Demirer, kurum müdürü Takyettin Taş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Demirer, kaynak kitap temini konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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