Malazgirt Kaymakamı Demirer, esnafı ziyaret etti

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden Demirer, gazetecilere, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.

Belli zamanlarda esnafla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye önem verdiklerini belirten Demirer, şöyle konuştu:

"Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Kovid-19 süreciyle zorluklar yaşadık ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayat az da olsa canlandı. Hep birlikte mücadele ederek zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tamdır."

İş yeri sahipleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirer'e teşekkür etti.

Demirer'e, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan da eşlik etti.