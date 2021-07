Malazgirt Kaymakamı Demirer'den vatandaşlara "aşı" çağrısı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe sakinlerine koronavirüse karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe sakinlerine koronavirüse karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

İlçedeki vatandaşların aşılanması için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırı ziyaret eden Demirer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Demirer, şunları kaydetti:

"Vatandaşların bulunduğu her yerde aşı çalışması yürütülüyor. İlçemiz merkezde kurulan çadırımızı ziyaret ettik. İlk günlerdeki aşılama rakamlarımız gayet güzel. Şu an için ilçemizde aşılama oranı yüzde 43 civarında. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için hedefimiz olan yüzde 70'lik orana bayrama kadar ulaşmayı ümit ediyoruz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın aşı olmalarını bekliyoruz."

İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir de "Bir kez daha aşının bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu hatırlatmak istiyorum. Herkesi aşıya davet etmek istiyorum. Ancak bulaş zincirini ve hastalığın ilerlemesini bu şekilde durdurabiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin