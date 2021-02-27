Malazgirt Kaymakamı Demirer'den şehit ailesine ziyaret

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, şehit ailesini ziyaret etti.

Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile Beşdam köyünde yaşayan şehit Piyade Er Haydar Üsta'nın eşi Hazal Üsta ve çocuklarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Demirer, evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ardından Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Demirer, burada askerlerle bir araya geldi.

Demirer ve beraberindekiler, son olarak Bahçe köyüne ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin