Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti - Haberler
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

AA, Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile geldiği okulda incelemede bulundu, okulun fiziki yapısı ve yüz yüze eğitim süreci hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Demirer, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Salgın nedeniyle eğitim ve öğretimde farklı bir sürecin yaşandığını belirten Demirer, "Koronavirüs salgınını önemsiyoruz. Yüz yüze eğitim veren tüm okullarda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sağlığı için her türlü tedbir alındı. Kış ayları içinde olduğumuz için okullarımızın fiziki yapısını önemsiyoruz. Öğrencilerimize okulda sorun ve sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını soruyoruz. Çok şükür ilçemizde hiçbir okulumuzda ısınma sıkıntısı yok. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Alacağımız tedbirlerle ve aşılama çalışmaları ile en kısa zamanda virüsten kurtulacağız." diye konuştu.

AA / Veysel Eşin - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy, Malazgirt, Muş, Güncel, Haberler

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