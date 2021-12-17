Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçedeki Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve okulun fiziki yapısı konusunda incelemelerde bulunan Demirer, bir araya geldiği öğrencilere, maske, mesafe ve hijyen konularına uymasını istedi.

Okulun fiziki yapısı hakkında yetkililerden bilgi alan Demirer, salgın nedeniyle eğitim öğretimde farklı bir sürecin yaşandığını söyledi.

İlçede yüz yüze eğitim veren tüm okullarda öğretmen, öğrenci ve velilerin sağlığı için her türlü tedbirin alındığını ifade eden Demirer, şöyle konuştu:

"Kış mevsiminde okullarımızın fiziki yapısını önemsiyoruz. Öğrencilerimize okulda ve pansiyonlarda sorun ve sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını soruyoruz. Çok şükür ilçemizde hiçbir okulumuzda ısınma sıkıntısı yok. Pansiyonlarımızda da yemek, barınma ve ısınma sıkıntısı yaşamıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Alacağımız tedbirlerle ve aşılama çalışmalarıyla en kısa zamanda virüsten kurtulacağız."