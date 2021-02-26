Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret

26.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:40

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yüz yüze eğitime başlanan Beşdam Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yüz yüze eğitime başlanan Beşdam Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Demirer, eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Demirer'e İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal da eşlik etti.

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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