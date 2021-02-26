Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret

Yatakta basılınca ölüme atlamışlardı! Cinayetten yargılanan koca için karar çıktı

Maltepe sakinleri "Çöplerimizi siz toplayın" talebiyle İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

ATM'den çektiği para hakkında gerçeği öğrenince havalara uçtu! 100 TL'si 100 bin TL olacak

81 ile yeni genelge! Borç ödemesi yapacaklar bu hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yüz yüze eğitime başlanan Beşdam Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yüz yüze eğitime başlanan Beşdam Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Demirer, eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Demirer'e İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin