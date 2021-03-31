Malazgirt Kaymakamı Demirer başarılı sporcuları ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt Kaymakamı Demirer başarılı sporcuları ödüllendirdi

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Spor
Malazgirt Kaymakamı Demirer başarılı sporcuları ödüllendirdi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı
Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Demirer, şampiyonada dereceye girme başarısı gösteren sporcular ile İlçe Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş'ı makamında kabul etti.

Sporcuların elde ettiği başarıdan mutluluk duyduklarını belirten Demirer, "Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyor, gelecekte milli takımda altın madalyalar kazanmalarını temenni ediyorum. Kaymakamlık olarak sporcularımızı her zaman destekliyoruz." dedi.

Demirer, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malazgirt Kaymakamı Demirer başarılı sporcuları ödüllendirdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:25:32. #1.15#
title