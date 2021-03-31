Malazgirt Kaymakamı Demirer başarılı sporcuları ödüllendirdi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Demirer, şampiyonada dereceye girme başarısı gösteren sporcular ile İlçe Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş'ı makamında kabul etti.

Sporcuların elde ettiği başarıdan mutluluk duyduklarını belirten Demirer, "Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyor, gelecekte milli takımda altın madalyalar kazanmalarını temenni ediyorum. Kaymakamlık olarak sporcularımızı her zaman destekliyoruz." dedi.

Demirer, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin