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Malazgirt Kaymakam Demirer'den öğrencilere ziyaret

Malazgirt Kaymakam Demirer'den öğrencilere ziyaret
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Fatih Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Fatih Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Fatih Ortaokulu'na giden Kaymakam Demirer'i, öğrenciler çiçekle karşıladı.

Sınıfları dolaşan Demirer, sohbet ettiği öğrencilere Malazgirt'in tarihi hakkında sorular sordu.

Okulun fiziki yapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında okul müdürü Ersin Kaya'dan bilgi alan Demir, Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek 8. sınıf öğrencilerinin çok çalışması gerektiğini belirtti.

Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Demirer, daha sonra okuldan ayrıldı.

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AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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