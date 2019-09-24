Malazgirt HEM'de değerlendirme toplantısı

24.09.2019 17:52

Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Öğretmenevi'ndeki toplantıda konuşan HEM Müdürü Fehim İpek, 2019 yılında YKS-LYS'ye hazırlanan öğrenciler için açtıkları kurslarda öğrencilerin başarı seviyesinin HEM'i, özel dershanelere rakip yaptığını belirtti.

HEM bünyesindeki 2018-2019 eğitim öğretim yılı YKS-LYS'ye ücretsiz kurslarda öğrencilerin başarı oranının yüksek olduğunu kaydeden İpek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin büyük üniversiteleri kazanmaları bizleri gururlandırmıştır. Bu yıl da bu kurslara çok önem veriyoruz. Yeni eğitici kadromuzla ilçedeki tüm öğrencilere hizmet vermeye hazırız. 2019'da farklı alanlarda 216 kurs açtık. Bu kurslarda 3 bin 27 kursiyer eğitim gördü. Bu yıl daha farklı alanlarda kurslar açmayı düşünüyoruz. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren Kaymakamımız Emre Yalçın, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür teşekkür ediyorum."

İpek, daha sora açılması planlanan kurslar hakkında Kaymakam Emre Yalçın'ı bilgilendirdi.

Kaymakam Yalçın, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, ilçede açılması düşünülen ve ilçe halkına faydalı olacak tüm kursları onaylayacağını belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirleri ile okul idarecileri katıldı.

Kaynak: AA