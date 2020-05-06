Malazgirt'e 100 yataklı devlet hastanesi
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Malazgirt'e 100 yataklı devlet hastanesi

Malazgirt'e 100 yataklı devlet hastanesi
06.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın onayıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılacak 100 yataklı devlet hastanesinin ihale süreci başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın onayıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılacak 100 yataklı devlet hastanesinin ihale süreci başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, 50+50 yataklı devlet hastanesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımızın onay verdiği 50+50 yataklı devlet hastanemizin ihale süreci başladı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da ihale sürecini başlattırdı. Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Kaymakamız Emre Yalçın'ın da çok büyük emekleri var. Ben tüm Malazgirt halkı adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemiz 29 Mayıs 2020 tarihinde ihale süreci başlamış olacak. Hastanemizin ihalesi yapılır yapılmaz hemen inşaatına başlanılacaktır. Daha önce 50 yataklı olması planlanan yeni devlet hastanemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 100 yatağa çıktı. İlçe halkı olarak çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımıza tüm Malazgirtli vatandaşlar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yapılacak hastanenin tüm ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başhekim Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, "Cumhurbaşkanımızın onay verdiği ve Sağlık Bakanımızın ihale sürecini başlattığı 50+50 yataklı devlet hastanemiz ilçemiz halkına hayırlı uğurlu olsun. Yeni yapılacak hastanemiz günümüz standartlarına uygun olarak inşa edilecektir. Yeni hastanemizde tüm vatandaşlarımıza çok daha kaliteli hizmet verecek olmanın mutluğunu şimdiden yaşıyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve desteğini esirgemeyen idari amirlerime çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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