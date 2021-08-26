Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te
MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü hazırlıkları tamamlandı. Ahlat'taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle Malazgirt'e gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu