Malazgirt-Bulanık kara yolu kenarındaki çöpler toplandı Malazgirt Karayolları 116. Şube Şefliği'ne bağlı yol bakım ekipleri, Malazgirt-Bulanık kara yolu kenarındaki çöpleri temizledi.

Malazgirt Karayolları 116. Şube Şefliği'ne bağlı yol bakım ekipleri, Malazgirt-Bulanık kara yolu kenarındaki çöpleri temizledi.

Malazgirt-Bulanık kara yolunun 5. kilometresinde biriken çöpler, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı.

Ekipler, vatandaşları yola çöp atmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar da duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA