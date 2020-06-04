Malazgirt-Bulanık kara yolu kenarındaki çöpler toplandı
Malazgirt Karayolları 116. Şube Şefliği'ne bağlı yol bakım ekipleri, Malazgirt-Bulanık kara yolu kenarındaki çöpleri temizledi.
04.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:58
Malazgirt Karayolları 116. Şube Şefliği'ne bağlı yol bakım ekipleri, Malazgirt-Bulanık kara yolu kenarındaki çöpleri temizledi.
Malazgirt-Bulanık kara yolunun 5. kilometresinde biriken çöpler, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı.
Ekipler, vatandaşları yola çöp atmamaları konusunda uyardı.
Vatandaşlar da duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA