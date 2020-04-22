Malazgirt Belediyesine araç desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muş'un Malazgirt Belediyesine vidanjör hibe etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muş'un Malazgirt Belediyesine vidanjör hibe etti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, belediyenin araç filosunun yine araçlarla güçlendirildiğini söyledi.

Görev süresi boyunca hem bakanlıktan nem de belediyeler birliğinden önemli destekler aldığını belirten Altın, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki eksiklikleri gerekli yerlere bildiriyoruz. Vidanjör aracımız vardı ancak ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen vidanjör sayesinde halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verebileceğiz. Yeni aracımızı ilçemizin hizmetine sunduk. İlçemize yakışır hizmetler yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA