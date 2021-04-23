Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı
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Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı

Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak ekmek dağıtımı yapılıyor.

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak ekmek dağıtımı yapılıyor.

Malazgirt Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçede yaşayan 825 aileye sıcak ekmek dağıtımı yapıyor. Belediyede dağıtılan ekmek fişleri ile ilçedeki 8 fırından ekmeklerini iftar saati öncesi alan vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca evlerinde kurulan iftar sofralarına sıcak ekmek götürüyor. Ramazan ayı çalışmalarını değerlendiren Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, geçtiğimiz yıl başlattıkları sıcak ekmek uygulamasına bu yılda devam ettiklerini söyledi. Başkan Altın, "Bu yıl Ramazan ayımız biraz buruk geçti. Dünya ile birlikte ülkemizi saran korona virüs salgınından dolayı Ramazan ayı boyunca sofralarımızda bir araya gelemedik. Ama belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Virüsten dolayı çalışamayan, mağdur olan vatandaşlarımız için de gıda kolisi yardımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığımız uygulama ile bu yılda ilçede yaşayan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde seksenine sıcak ekmek dağıtımımız oluyor. Toplamda 825 aileye aile başı Ramazan ayı boyunca 150 adet sıcak ekmek dağıtımı yapıyoruz. Virüs süreci ve Ramazan ayı boyunca sürekli vatandaşlarımızın ihtiyaçları, sorun ve sıkıntılarını giderme konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Malazgirt'imizde yaşayan tüm hemşehrilerimin Ramazan ayları tebrik ederim"dedi.

Fırınlardan fiş ile sıcak ekmek alan vatandaşlardan Mehmet Sap ise "Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Fakir fukaraya ekmek dağıtıyor. Belediyemize fakir fukaraya ekmek dağıttığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı
Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı
Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı
Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı
Malazgirt Belediyesinden sıcak ekmek dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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