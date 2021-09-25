Malazgirt Belediye Başkanı Altın, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Belediye Başkanı Altın, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Altın, ziyarette Vali Bilmez'e Malazgirt Belediyesi'nin çalışmalarI hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyecilikte istişare yolunun önemli olduğunu belirtti.

Van'da yapılan çalışmalara da değinen Bilmez, kentteki yatırımlar ve projeler hakkında Altın'ı bilgilendirdi.

Ziyarette Altın, Vali Bilmez'e Sultan Alparslan'ın minyatür tablosunu hediye etti.