Malazgirt Belediye Başkanı Altın, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti - Haberler
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Malazgirt Belediye Başkanı Altın, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Malazgirt Belediye Başkanı Altın, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti

Malazgirt Belediye Başkanı Altın, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Belediye Başkanı Altın, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Altın, ziyarette Vali Bilmez'e Malazgirt Belediyesi'nin çalışmalarI hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyecilikte istişare yolunun önemli olduğunu belirtti.

Van'da yapılan çalışmalara da değinen Bilmez, kentteki yatırımlar ve projeler hakkında Altın'ı bilgilendirdi.

Ziyarette Altın, Vali Bilmez'e Sultan Alparslan'ın minyatür tablosunu hediye etti.

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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