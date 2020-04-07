Malazgirt Belediye Başkanı Altın, esnafa maske ve eldiven dağıttı
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Cengiz Altın, Malazgirt, Türkiye, Muş, Sağlık

Malazgirt Belediye Başkanı Altın, esnafa maske ve eldiven dağıttı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artarak devam ediyor.

07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:54
Malazgirt Belediye Başkanı Altın, esnafa maske ve eldiven dağıttı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artarak devam ediyor.

Bu kapsamında ilçe merkezinde esnafa maske ve eldiven dağıtan Belediye Başkanı Cengiz Altın, maske ve eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Sosyal mesafenin korunması uyarısında bulunan Altın, tüm Türkiye'de olduğu gibi Malazgirt'te de belediye olarak Kovid-19'a karşı önlemler aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunan Altın, "Esnafımızı virüse karşı uyardık. Esnaf kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak, bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Eldiven ve maskesiz çalışmamalarını istedik. Herkesin kurallara uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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