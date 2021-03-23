Malazgirt Belediye Başkanı Altın başarılı sporculara malzeme yardımında bulundu

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, düzenlenen yarışmalarda başarılı olan sporculara malzeme desteği verdi.

Başkan Altın, Türkiye şampiyonalarında derece elde eden Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Başarıların elde edilmesinde emeği geçenleri kutlayan Altın, "Umarız hepsi ileride milli takımda altın madalyalar kazanır. Başarıyı duyunca çok gururlandık. Daha güzel başarılara imza atmaları için malzeme desteğinde bulunduk." dedi.

Kulübün başantrenörü Çetin Karataş ise sporculara malzeme desteğinde bulunan Başkan Altın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin