Malazgirt Belediye Başkanı Altın başarılı sporculara malzeme yardımında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malazgirt Belediye Başkanı Altın başarılı sporculara malzeme yardımında bulundu

23.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:53
Malazgirt Belediye Başkanı Altın başarılı sporculara malzeme yardımında bulundu

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, düzenlenen yarışmalarda başarılı olan sporculara malzeme desteği verdi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, düzenlenen yarışmalarda başarılı olan sporculara malzeme desteği verdi.

Başkan Altın, Türkiye şampiyonalarında derece elde eden Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Başarıların elde edilmesinde emeği geçenleri kutlayan Altın, "Umarız hepsi ileride milli takımda altın madalyalar kazanır. Başarıyı duyunca çok gururlandık. Daha güzel başarılara imza atmaları için malzeme desteğinde bulunduk." dedi.

Kulübün başantrenörü Çetin Karataş ise sporculara malzeme desteğinde bulunan Başkan Altın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Seren Serengil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malazgirt Belediye Başkanı Altın başarılı sporculara malzeme yardımında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:05:51. #1.16#
title