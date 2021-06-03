Malazgirt Belediye Başkan Altın, alt yapı çalışmalarını inceledi

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yürütülen kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarını inceledi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yürütülen kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarını inceledi.

İlgili birim amirlerinden projeler hakkında bilgi alan Altın, hayata geçirdikleri çalışmalarla ilçeye hak ettiği hizmetleri kazandırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin gece gündüz görev başında olduğunu aktaran Altın, "İlçemizde birçok noktada kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarımız sürüyor. 9 kilometre yağmur suyu hattıdöşeme çalışmalarımız, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin