Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi

08.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:14
Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Fen İşleri Alt Yapı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bostancık Mahallesi'nde yürüttüğü bordür ve tretuvar çalışmalarını inceledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Fen İşleri Alt Yapı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bostancık Mahallesi'nde yürüttüğü bordür ve tretuvar çalışmalarını inceledi. Sadece belirli mahallelerde değil Mamak'ın her bölgesinde alt yapı çalışmalarına ağırlık verildiğini kaydeden Köse, malayı eline alarak ustalara yardım etti, bordür taşı döşedi.

Yol ağlarının genişletildiği, toplu konutların yükseldiği, yüzme havuzları, parklar ve spor alanlarının sayısının arttırıldığı Mamak'ın daha modern bir kent kimliğine büründüğünü dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. Vatandaşa belirlenen hedefin üzerinde hizmet götürmek için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan Köse, "Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor" dedi.

Mamak'a konfor geldi

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafında asfalt serimi sokak ve caddede yol genişletme, sathi kaplama, yama, tretuvar ile bordür parke çalışması yapıyor. Bu kapsamda Bostancık Mahallesi'nde başlatılan kaldırım parke ve bordür taşı döşeme çalışması devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, söz konusu mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Köse, gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşın hayatına çok daha fazla kalite ve konforun yanında farklı bir estetiğin de kazandırıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 19.707 metrekare tretuvar ve 17.299 metre bordür yapımı gerçekleştirilen Mamak'ta, Ocak ayından bu yana 27 bin 756 metrekare tretuvar, 39.939 metre de bordür yapıldı. Planlar dahilinde mahallelerde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Harman, Türközü, Akşemsettin ve Fahrikorutürk mahallelerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - ANKARA

Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi
Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi
Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi
Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yol yapım öncesi bordür döşeme tamam
Yol yapım öncesi bordür döşeme tamam
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Bahçede gördüğü yılanı önce eline aldı, ardından doğaya bıraktı
Bahçede gördüğü yılanı önce eline aldı, ardından doğaya bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Mbaye Diagne Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:01:30. #1.14#
title