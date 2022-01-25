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Malavi Devlet Başkanı Chakwera kabinesini feshetti

Malavi Devlet Başkanı Chakwera kabinesini feshetti
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yolsuzluk iddiaları dolayısıyla kabinesini feshetti.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yolsuzluk iddiaları dolayısıyla kabinesini feshetti.

Devlet Başkanı Chakwera, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında, tüm kabinesini yolsuzluk endişeleri nedeniyle görevden aldığını açıkladı.

Chakwera, yeni kabineyi iki gün içerisinde açıklayacağını söyledi.

Karar, Malavi Psikoposluk Konferansı'nın Başkan Chakwera'nın yolsuzlukla mücadelede etkisiz olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Eski Malavi Toprak Bakanı Kezzie Msukwa geçen ay yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Yolsuzluk, Malavi, Güncel, Haber

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