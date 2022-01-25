Malavi'de yolsuzluk iddiası üzerine kabine feshedildi

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkede üç bakana yönelik yolsuzluk iddiası üzerine kabineyi feshetti.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkede üç bakana yönelik yolsuzluk iddiası üzerine kabineyi feshetti.

Devlet Başkanı Chakwera, ulusa sesleniş konuşmasında, kabineyi feshetmesine ilişkin, "Bu, mahkemede karşı karşıya olduğu yolsuzluk suçlamalarına cevap vermelerine ve orada adını temize çıkarmalarına izin vermek içindir." dedi.

Arazi Bakanı Kezzie Msukwa İngiltere merkezli Malavili bir iş insanının yer aldığı arazi anlaşmalarından yararlanmakla, Çalışma Bakanı Ken Kandodo Kovid-19 fonlarını zimmetine geçirmekle, Enerji Bakanı Newton Kambala ise akaryakıt anlaşmalarının birine verilmesiyle suçlanıyor.

Devlet Başkanı Chakwera, ülkede yolsuzlukla mücadele vaatleri üzerine kampanya yürüterek 2020 seçimlerini kazanmıştı.