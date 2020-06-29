Malavi'de yeni kabine açıklandı
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Malavi'de yeni kabine açıklandı

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de yeni seçilen Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yeni Bakanlar Kurulunu açıkladı.

Malavi'de yeni kabine açıklandı
29.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:50

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de yeni seçilen Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yeni Bakanlar Kurulunu açıkladı.

Ülkede geçen hafta yapılan devlet başkanlığı seçimin galibi olan ve yeni görevi için dün yemin eden Chakwera, yeni kabinesini kamuoyuna duyurdu.

Buna göre, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima, aynı zamanda Ekonomik Planlama ve Geliştirme ve Kamu Sektörü Reformları Bakanı olarak görev yapacak.

Ülkenin en büyük şirketi olan NICO Anonim Şirketinin eski Genel Müdürü Felix Mlusu ise Maliye Bakanı olarak atandı.

Lazarus Chakwera'nın avukatlarından Modecai Msisha, Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı, diğer avukatı Chikosa Silungwe ise Başsavcı olarak atandı.

Malavi'de 23 Haziran'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 58,6'sını alan ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera kazanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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