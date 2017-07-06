Malavi'de Stadyum Önünde İzdiham: 8 Ölü

Malavi'deki bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde düzenlenen futbol maçını izlemeye gelenler izdihama neden oldu, 8 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.



Doğu Afrika ülkesi Malavi'de bağımsızlığın 53. yılı münasebetiyle başkent Lilongwe'deki Bingu Stadyumu'nda futbol maçı düzenlendi.



Karşılaşmayı seyretmek için gelen binlerce kişi, stadın dışında izdihama sebep olunca polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti, çoğu çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.



Malavi'nin İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun kutlandığı programda, Malavi Cumhurbaşkanı Peter Mutharika ile üst düzey hükümet yetkilileri de yer alıyordu.



Cumhurbaşkanı Mutharika, yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve gereken desteğin verileceğini bildirdi.