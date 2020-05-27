Malavi'de Kovid-19 vaka sayısı 100'ü geçti Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 100'ü aştı.

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 100'ü aştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Afrika CDC) son verilerine göre, Malavi'de vaka sayısı 101'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 3 bin 372 Kovid-19 testi yapılırken virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de iyileşti.

Kıtada Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Kaynak: AA